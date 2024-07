Fußball Holzheim freut sich aufs Derby gegen Fortuna Düsseldorf

Der Chefcoach nahm den prominenten Gegner bei dessen Trainingsauftakt am Mittwoch im Arena-Sportpark persönlich unter die Lupe. Am Donnerstag begab sich in seinem Auftrag Milad Bastanipour auf die andere Rheinseite und auch am Freitag und Samstag soll den Spähern aus Holzheim keine Bewegung der von Daniel Thioune trainierten Profis entgehen. Dieser Aufwand, führt Derakhshan an, müsse einfach sein, „um ein Gefühl dafür zu bekommen, was uns am Sonntag erwartet. Mehr können wir als Amateurverein nicht machen.“