Fußball : Harald Bongers heuert im Sommer in Grefrath an

Harald Bongers heuert im Sommer in Grefrath an

Grefrath Der 58-Jährige tritt beim B-Kreisligisten dann die Nachfolge des in dieser Spielzeit von Bord gegangenen Stefan Schiffer an. Sven Schuchardt hilft weiter aus.

(sit) Nach dem Wirbel um den Abgang von Trainer Stefan Schiffer ist bei den Fußballern des SV Germania Grefrath inzwischen wieder Ruhe eingekehrt. In Harald Bongers kann Abteilungsleiter Kevin Brems sogar einen neuen Coach präsentieren. Der 58-Jährige ist schon seit fast einem Vierteljahrhundert im Geschäft, führte 2019 den SV Rosellen II in die Kreisliga B und spielt aktuell mit dem VdS Nievenheim II um die Rückkehr in die Kreisliga A. Als sein Assistent steigt der Bezirksliga-erfahrene Darius Ferber ein, möglicherweise als spielender Co-Trainer. Aktuell betreut er die Mannschaft des B-Kreiskigisten auf Interimsbasis. Da Bongers erst im Sommer übernimmt, ist Brems froh, dass der ehemalige Bundesliga-Profi und Fußballlehrer Sven Schuchardt „für seinen Heimatdorfverein seine Freizeit opfert, um bis zum Saisonende, so oft es ihm zeitlich möglich ist, das Training zu leiten.“