Fußball : Fußball satt in der Gustorfer Sporthalle

Gustorf Gleich drei Fußballturniere stehen am Wochenende in der Gustorfer Sorthalle am Torfstecherweg auf dem Programm. Los geht’s am Freitag mit einem Altherren-Turnier, ab 17 Uhr stehen sich Gastgeber SG Gustorf/Gindorf, RW Elfgen, 1. FC Grevenbroich-Süd, FC Orken/Noithausen, SV Lohausen, BW Meer und SG Frimmersdorf/Neurath gegenüber.

