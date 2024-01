Halbzeitbilanz SG Kaarst Das ist eine Mammutaufgabe

Das lief schlecht. Nicht nur in der Offensive (26 Tore), sondern auch in der Defensive steht die SG Kaarst auf dem vorletzten Rang. Bisher kassierte der Aufsteiger 59 Tore in 17 Spielen. Nur das noch sieglose Schlusslicht SVG Grevenbroich weist schlechtere Zahlen auf. „Uns fehlte die Konstanz, die wir aufgrund vieler Ausfälle nicht aufbauen konnten. Wir hatten viele Abstimmungsprobleme, wir müssen an unserer Kommunikation auf dem Platz arbeiten“, sagt Gossen. Dem Nachfolger von Cheftrainer Markus Stenten, der im Hintergrund weiter mitarbeitet, steht halt eine sehr junge und noch unerfahrene Mannschaft zur Verfügung. Er sagt: „Die meisten unserer Spieler sind Anfang 20, natürlich fehlt da noch die Reife. Auch körperlich ist der Seniorenbereich ein anderes Kaliber als der Jugendfußball. Trotzdem traue ich der Mannschaft zu, noch mal Druck auf die Konkurrenz zu machen.“