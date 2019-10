Fußball : Gustorf bleibt Spitzenreiter der Frauen-Landesliga

Rhein-Kreis (afu) In der Fußball-Landesliga der Frauen fuhr die SG Gustorf/Gindorf gegen die DJK Adler Frintrop den vierten Saisonsieg im sechsten Spiel ein. Dabei gerieten die Gastgeberinnen schon in der 9. Spielminute in Rückstand, Vanessa Wistuba (35.) glich jedoch zum 1:1-Pausenstand aus.

„Da hätten wir gut und gerne mit 5:1 in die Pause gehen müssen. Leider hatten wir vor dem Tor die Nerven nicht ganz im Griff“, hielt SG-Coach Dirk Wistuba fest. Nach der Pause dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Gustorf durch Wistuba (80.) zum Führungstreffer kam und auch sofort den Endstand durch Norina Beyer (81.) herstellte. „Wir waren insgesamt das bessere Team. Bis auf die Torausbeute kann ich dem Team keinen Vorwurf machen“, so Wistuba.

Die SVG Weißenberg feierte mit dem 1:1 (Halbzeit 0:0) gegen Bayer Wuppertal einen Achtungserfolg, nachdem Weißenberg keinen Zähler aus den vorherigen drei Partien verbuchte. „Die Leistung war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen. Wir waren mit Wuppertal auf Augenhöhe und meiner Meinung nach auch in der ersten Hälfte leicht überlegen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Gesamtauftritt, das gibt uns Hoffnung für die kommenden Wochen“, glaubt SVG-Coach Guido Brenner. Lara Weyer (67.) versenkte einen Freistoß aus halbrechter Position zur Führung im Winkel, Dorothy Heber (72.) erzielte laut Brenner „ein sehr unglückliches Eigentor“ zum Ausgleich.