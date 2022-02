Fußball : Gesamtschule Norf bildet zertifiziert DFB-Junior-Coaches aus

Neuss Das erworbene Wissen kommt nach Beendigung des Lehrgangs nicht nur der Schule, sondern auch den umliegenden Vereinen im Rhein-Kreis zugute.

Im Anschluss trainierte das neue Fachpersonal unter der Leitung von Nikola Ludwig seine fußballspezifische Handlungsschnelligkeit und Koordination. Darüber hinaus lernen die Jugendlichen aus dem zehnten Jahrgang in diesem Erweiterungsmodul, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen. Als frischgebackene DFB-Junior-Coaches sind ab jetzt in vielen gesellschaftlichen Bereichen gefordert. „Im Rahmen ihrer Ausbildung lernen sie, damit umzugehen und worauf es im Vereinsalltag ankommt“, erklärt Michalsky. Das erworbene Wissen der „DFB-Junior-Coaches“ kommt nach Beendigung des Lehrgangs nicht nur der Schule („Pausenliga“, AG-Betreuung, Sportfeste, Ganztag und Pausengestaltung), sondern auch den umliegenden Vereinen zugute. Diese profitieren nämlich ebenfalls von den Jungtrainern, zumal viele Schülerinnen und Schüler selbst aktiv Fußball spielen und teilweise bereits ehrenamtliche Positionen im Verein bekleiden.