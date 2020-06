Rhein-Kreis Entscheidung über die Saison 2019/20 fällt am Mittwoch.

(sit) Am Mittwoch um 19 Uhr beginnt im Konferenzsaal der Sportschule Wedau in Duisburg der außerordentliche Verbandstag des Fußballkreises Niederrhein (FVN), der darüber entscheidet, wie mit der Saison 2019/2020 während der Corona-Pandemie zu verfahren ist. Die rund 200 Delegierten der Vereine werden digital per Online-Livestream zugeschaltet. Übertragung auf FVN.de/live.