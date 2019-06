Fußball : FC Delhoven muss den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten

Dormagen Der Treffer von Aliosman Aydin zum 1:1 trifft die Schützlinge von Trainer Dennis Kessel bis ins Mark.

Dabei gelang den Gastgebern nach dem 0:1 im Hinspiel ein Traumstart in die Begegnung. Michael Busch brachte seine Mannschaft nach zwölf Minuten in Führung. Nach einem Standard gewann der aufgerückte Innenverteidiger den Luftzweikampf, nickte per Kopf ein und sorgte für den zwischenzeitlichen Gleichstand in der Miniserie. Ein Tor, das nicht nur die ganze Mannschaft, sondern auch die rund 500 Zuschauer elektrisierte und jeden wieder an ein Relegations-Wunder gegen den haushohen Favoriten glauben ließ. Was danach folgte, war eine defensive und kämpferische Darbietung der Extra-Klasse. „Die erste Halbzeit war nahezu optimal. Die ersten 35 Minuten liefen genau so, wie wir es uns vorgenommen hatten“, befand FC-Trainer Dennis Kessel unmittelbar nach dem Spiel. Bis auf Top-Scorer Max Ohm, der auf die Konterbälle lauerte, waren alle Delhovener stets hinter dem Ball und standen den technisch begabten Velbertern immer auf den Füßen und ließen kaum etwas zu. „Wir wollten sehr kompakt stehen und die Räume eng machen. Das haben wir sehr gut geschafft“, wertschätzte ein sichtlich niedergeschlagener Kessel den Aufwand, den seine Mannschaft das ganze Spiel lang betrieben hat.