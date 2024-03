Fußball-Kreisliga A Domi Kumbelas Tor rettet Delrath im Derby einen Punkt

FC Zons – SSV Delrath 3:3 (2:2). Ein turbulentes Derby endet ohne Sieger. Zons war durch zwei Eigentore von Jan Dirk Löffler (3.), Marcel Vonden (22.) und einem Tor von Matthis Herbes drei Mal in Führung gegangen. Mike Bertram (9.) und Ozan Günes (26.) schlugen für Delrath zurück. Ex-Profi Domi Kumbela erzielte in der Nachspielzeit dann noch den Ausgleich für die Gäste. „Das ist ein glücklicher Punkt. Wir haben nichts umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war ein sehr lethargischer Auftritt, wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen“, so Delraths Trainer Sascha Querbach. Die Freude über den Punkt ist dennoch groß: Delrath hält Zons im Abstiegskampf auf Distanz und verweilt am sicheren Ufer.