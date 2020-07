Fußball : Glehner wird Profi bei Borussia Mönchengladbach

Glehn Der 18 Jahre alte Jan Olschowsky erhält beim Bundesligisten Vertrag bis 2023.

(sit) Torhüter Jan Olschowsky hat bei Fußball-Erstligist Borussia Mönchengladbach einen bis 2023 gültigen Profi-Vertrag unterschrieben. Der 18-Jährige trug als Bambini und F-Jugendlicher das Trikot des SV Glehn, ehe er in den Nachwuchs (U9) des VfL wechselte. Dort durchlief der Scherfhausener alle Altersklassen und feierte am 13. Oktober 2018 beim 2:1-Sieg von Borussias U23 in Straelen mit 16 Jahren als jüngster Torhüter sein Debüt in der Regionalliga West. An seinem 18. Geburtstag gab der Keeper – 2009 mal Kreiscrossmeister im Trikot des Korschenbroicher Leichtathletik-Clubs – seinen Einstand in der U19-Nationalmannschaft des DFB.