Fußball Ehemaliger Co-Trainer des VfR Neuss für drei Monate gesperrt

So ganz wird sich wohl nicht mehr klären lassen, was am 3. September bei der in der Nachspielzeit beim Zwischenstand von 5:5 abgebrochenen Partie der Fußball-Kreisliga C zwischen der DJK Hoeningen und dem VfR 06 Neuss tatsächlich zugetragen hat. Denn auch vor dem Kreisportgericht in Norf widersprachen sich die beteiligten Parteien aufs Heftigste. Ob der vom Vorstand des VfR 06 kurz nach dem Vorfall von seinen Pflichten als Co-Trainer entbundene Murat Taufik den von Hoeningen als „Opfer“ genannten, wegen einer Verletzung an diesem Tag nicht eingesetzten DJK-Spieler Samir Helal wirklich geschlagen hat, vermochte die von Heinz-Gerd Klein umsichtig geleitete Verhandlung trotz der Bemühungen auch seiner Beisitzer Günter Birbaum, Heinz Hübinger und Christopher Lischke nicht zweifelsfrei zu ermitteln.