Fußball in Korschenbroich Dritter Abstieg in Folge für Teutonia Kleinenbroich

Bei der SpVgg Odenkirchen II unterlag der Tabellenletzte der Fußball-Kreisliga A deutlich mit 2:6. Der Teutonia gelang die Führung durch Tim Schuhmann (21.). Dominik Zander (36.) traf zum 1:1-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang drehte Tomek Toren (49.) das Spiel zu Gunsten der Gastgeber. Jedoch erhielt die Teutonia nur wenig später vom Punkt die Möglichkeit auf den Ausgleich. Steffen Schilke (53.) verwandelte souverän. Die Zweitvertretung aus Odenkirchen holte sich jedoch prompt die Führung zurück: Sandi Qais Khider (61.) traf zum 3:2, Thomas Fialkowski (68.), Tomek Toren (74.) und Sinan Satilimis (83.) sorgten für den 6:2-Endstand. „In der ersten Hälfte haben wir gut mitgehalten. In der zweiten Halbzeit habe ich dem Team die Angst angemerkt. Wer so viele Rückschläge kassiert, verliert die Selbstverständlichkeit“, sagte SC-Präsident Ullrich Stumpen, der trotz des erneuten Abstiegs an seinem Konzept festhalten will: „Wir führen gerade Gespräche mit einem möglichen Trainerkandidaten. Ganz wichtig ist, dass der neue Coach zu uns passt und gewillt ist, den Spieler aus der eigenen Jugend den Weg zu den Senioren zu ermöglichen“.