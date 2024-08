Der Experten-Tipp Die ultimative Prognose zum Bezirksliga-Start

1. Platz: DJK Gnadental Die Neusser haben sich unter ihrem Trainer Sebastian Michalsky von Jahr zu Jahr „verschlechtert“: Nach einem zweiten Platz in seiner Debütsaison folgte in der abgelaufenen Spielzeit der dritte Platz. Eine gefährliche Entwicklung für die DJK, da könnte es schon fast ein Vorteil sein, dass Michalsky seine Mannschaft aus beruflichen Gründen in der Hinrunde nicht immer betreuen kann. In seiner Abwesenheit übernimmt der spielende Co-Trainer Andrej Hildenberg. „Er ist der Beweis, dass es keine Lizenz braucht, um den Fußball zu verstehen. Das Team ist bei ihm in den besten Händen, ich muss mir keine Sorgen machen“, betont Michalsky. Im Kampf um den Aufstieg könnten die Sportfreunde Neuwerk die größte Konkurrenz werden. Die Gladbacher sind in den letzten beiden Jahren zum Hauptmieter des zweiten Rangs geworden, zuvor belegten sie drei Mal in Folge den achten Platz. Die Angst der Neuwerker vor einer neuen Erfahrung könnte somit der (Landesliga-) Schlüssel für die DJK Gnadental sein.