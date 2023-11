Fußball Budenzauber ade – keine Kreismeister mehr in der Halle

Anders sieht das bei den Fußballerinnen aus. Die hatten sich ausdrücklich für eine Fortsetzung ihrer Kreishallenmeisterschaft ausgesprochen – und verfügen in der Dreifachsporthalle der neuen Gesamtschule am Risgeskirchweg in Büttgen auch über eine geeignete Spielstätte. Die Ausrichtung des für den 14. Januar angesetzten Turniers übernimmt die SG Kaarst. Noch kann die im Kreisfußballausschuss als Beisitzerin für den Frauenfußball zuständige Brigitte Reuss-Tannigel das Startfeld nicht bekannt geben, doch sie geht derzeit von acht teilnehmenden Mannschaften aus. Die kleine Tribüne in Büttgen ist für 199 Zuschauer zugelassen. Das Siegerteam qualifiziert sich für das Turnier um den FVN-Verbandspokal am letzten Wochenende im Januar.