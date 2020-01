Kreishallenmeisterschaft : Zwei Delhovener und ein Kapellener sind die Besten

Rhein-Kreis Felix Frason ist mit acht Treffern der erfolgreichste Torschütze.

(sit) Zum Turniersieg in Gustorf reichte es für den SC Kapellen zwar nicht, doch dafür stellte der Landesligist in Nils Mäker den „Besten Spieler“ der Kreishallenmeisterschaft. „Das zeigt die Klasse der Mannschaft“, betonte Kreisvorsitzender Dirk Gärtner. Allerdings hatte auch hier der FC Delhoven die Nase vorn. Denn der neue Champion hatte in Kevin Müller nicht nur den „Besten Torhüter“ in seinen Reihen, sondern im acht Mal erfolgreichen Felix Frason auch den „Besten Torschützen“. Das bestätigte Gärtner in seiner Auffassung, „dass du hier mit einzelnen Individualisten nicht gewinnen kannst.“ Delhovens Trainer Markus Esser hatte in seinem vor Spielfreude nur so strotzenden Team sogar noch weitere erstklassige Hallenkicker ausgemacht. „Roman Albrecht oder auch Michael Busch sind ebenfalls ausgezeichnete Hallenspieler.“ In Goalgetter Max Ohm (14 Treffer auf dem Feld) hatte er sogar auf einen seiner wertvollsten Spieler verletzt verzichten müssen. Im Finale gegen Kapellen waren für den FC Delhoven am Ball: Kevin Müller (Pierre Nußbaum als Ersatz) im Tor; Michael Busch, Lukas Poppelreuter, Kai Dennis Ratter, Florian Jeschke, Roman Albrecht, Mike Penski, Kevin Schmidt und Ugur Oguzhan Saglam.