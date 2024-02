Internationaler Fußball Für zehn Minuten „Capitano“

Das Fußballtrikot mit dem Adler auf der Brust zu tragen, ist an und für sich schon ein herausragende Erfahrung. Doch das Vier-Länder-Turnier in Portugal hielt für den im Kasten der Deutschen U16-Nationalmannschaft stehenden Neusser Marcello Trippel noch ein ganz besonderes Schmankerl parat: Im Auftaktspiel in Vila Real de Santo António gegen Japan übernahm der 16-Jährige in der 80. Minute die Kapitänsbinde von Ben Hawighorst (Bayer 04 Leverkusen). Ein erhebender Moment. „Klar, das ist was Besonderes“, sagt der für die U16 von Borussia Mönchengladbach in der Niederrheinliga spielende Gymnasiast aus Grimlinghausen. „Und für mich der nächste Step in meiner Entwicklung.“