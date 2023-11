Fußball-Bezirksliga Derbytime im Abstiegskampf

Beim TSV Bayer Dormagen verliefen die letzten Wochen sehr erfolgreich. In den vergangenen drei Spielen holte der TSV sieben seiner zwölf Punkte. Ausruhen möchte sich TSV-Trainer Marko Niestroj auf der Serie jedoch nicht. „Wir müssen unseren Kopf freibekommen, was uns in den letzten Wochen schon oft gelungen ist. Wir müssen den Spaß in den Vordergrund stellen und dürfen uns keinen Druck machen, weshalb wir nur auf uns und nicht auf die Tabelle gucken“, sagt er. Der TSV muss am Sonntag erneut auf Topstürmer Niclas Kuypers verzichten, der krankheitsbedingt ausfällt. „Er ist unser bester Torschütze, natürlich fehlt er uns, aber wir haben es auch am letzten Spieltag ohne ihn gut gemacht“, stellt Niestroj gelassen fest.