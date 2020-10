Fußball : Hektische Partie in Hoisten

Hektische Partie in Hoisten

Schoss den VdS Nievenheim in Führung: Luca Schmitz. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Kreisliga A: Nievenheim, VfR Neuss und Grimlinghausen siegen und bleiben vorne.

In der Kreisliga A konnte der SVG Grevenbroich nach einer turbulenten Partie mit dem Remis in Hoisten nur schwer leben.

VdS Nievenheim – TuS Grevenbroich 6:2 (5:0). „Das war unsere bisher beste Saisonleistung und abgesehen von den beiden Gegentoren bin ich sehr zufrieden“, sagte VdS-Trainer Daniel Köthe. Aus acht Chancen machten die Gastgeber sechs Tore – fünf davon schon vor dem Pausenpfiff durch Luca Schmitz, Daniel Duenbier, Marco Hölzel und Dominik Schillings (2). Den Start in den zweiten Durchgang verschlief der VdS zwar und kassierte Gegentreffer durch Dzenan Sinanovic und Tayfun Kula, ließ sonst aber nichts mehr anbrennen. Julian Huptas traf zum Endstand (85.).

VfR Neuss – Rheinwacht-Stürzelberg 2:1 (1:0). „Wir freuen uns über die Punkte, aber spielerisch war es keine tolle Leistung“, sagte VfR-Coach Cengiz Yavuz. Mario Dundovic erzielte nach 38 Minuten den Führungstreffer, „danach versäumen wir es, nachzulegen“, so Yavuz. In der Nachspielzeit gelang Stürzelberg durch Markus Neubauer der Ausgleich. Doch der VfR braucht nach dem Wiederanstoß nur einen langen Pass auf Jean Paul Onana und sichert sich damit den Sieg.

TuS Hackenbroich – SC Grimlinghausen 0:5 (0:2). Gäste-Conny Eickels stellte mit Blick auf die schon 15 Punkte auf dem Konto fest: „Das erste Etappenziel ist erreicht, bisher verkaufen wir uns gut.“ Dreimal Fabio Dittrich, Marcel Gasch und Thomas Maschke trafen für den SC. „Es war ein ruhiges und sehr einseitiges Spiel“, so Eickels. „Hätten wir konsequenter zu Ende gespielt, hätte es noch deutlicher werden können.“

DJK Hoisten – SVG Grevenbroich 2:2 (1:2). Trotz einer 2:0-Führung musste der SVG sich mit einem Punkt begnügen. Cem Öztoprak und Mert Sarimese trafen für die Gäste. Aber „die Jungs haben das spielerisch gut gemacht, Gas gegeben und waren näher am Siegtreffer“, sagte DJK-Coach Marcus Schwarz. Muhamed Hussein Ahmed traf noch vor der Halbzeit zum Anschluss, Oscar Schwarz glich aus. Der SVG musste nach Roten Karten für Adil Ekren (72.) und Erdem Basaltin (81.) die Partie zu neunt beenden. „Es war ein hartes Spiel, aber Hektik und Aggression wurden von den Zuschauern reingetragen“, so Schwarz. „Da kamen Beleidigungen und Drohungen gegen den Schiedsrichter, so dass wir froh waren, zu Ende spielen zu können.“