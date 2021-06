Fußball : Jörg Ferber verlässt den SC Kapellen

Kapellen Der Sportliche Leiter des Fußball-Landesligisten geht jedoch nicht im Streit. Fürs Erste übernimmt der Vorsitzende Philip Breuer die anfallenden Aufgaben.

Die On-Off-Beziehung zwischen Jörg Ferber und dem Fußball-Landesligisten SC Kapellen geht in die nächste Runde. Am Sonntag informierte der 52-Jährige den Vorsitzenden Philip Breuer in einem Vier-Augen-Gespräch, dass er dem Verein ab sofort nicht mehr als Sportlicher Leiter zur Verfügung stehe, am Montagabend verabschiedete er sich von der Mannschaft.