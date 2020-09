Fußball : Jörg Ferber verlässt den SC Kapellen

Kapellen Tatsächlicher Grund für den Abgang des Sportlichen Leiters bleibt im Verborgenen.

Der 52-Jährige war zur Saison 2018/2019 aus Gnadental zum SCK gestoßen und „hat dem Verein als Sportlicher Leiter mit dem Schwerpunkt Erste Mannschaft wertvolle Dienste geleistet“, heißt es in der Presseerklärung weiter: „Auch als Trainer ist er in Notsituationen sowohl bei den Senioren als auch der U19 erfolgreich eingesprungen.“ So coachte Ferber in der Spielzeit 2019/2020 für fünf Spiele die A-Junioren (drei Siege, zwei Niederlagen) und übernahm zu Beginn des Jahres nach dem Abgang von Oliver Seibert auch die Erstvertretung, vermochte den Negativtrend in der Landesliga aber nicht zu stoppen (vier Niederlagen). In den vergangenen Wochen und Monaten war er maßgeblich an der personellen Neuausrichtung des ehemaligen Oberligisten beteiligt. „Wir haben uns entschlossen, mit einem neuen Trainerteam zu arbeiten, haben den Umbruch eingeleitet und die Mannschaft verjüngt“, erklärt Ferber. „Damit ist meine Arbeit getan. Es wird Zeit, mal wieder was anderes zu machen.“