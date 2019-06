Fußball : Anmeldung für Business-Cup „Neuss am Ball“ läuft noch

Rhein-Kreis Das Extrablatt Neuss tritt am 30. Juni als Titelverteidiger an.

Bereits zum fünften Mal wird das Open-Air-Event ausgetragen, das am 30. Juni auf der Anlage am Norfer Sportpark stattfindet. Der Titelverteidiger, das Extrablatt Neuss, startet auch 2019 als Favoriten in das Turnier, die Konkurrenz ist allerdings groß, nachdem „Neuss am Ball“ in den vergangenen Jahren bereits Unternehmen wie Cordewener-Ortho, Möbelhaus Höffner, Pierburg, Alu Norf, UPS, Core Fitness, Sparkasse Neuss, Telekom, Stadtwerke Neuss, Mediamarkt, BMW Timmermanns, DayNight, Rheinbahn, Axa Versicherungen und Rewe begrüßen durfte. Hinzu kommt nun erstmals eine Frauengruppe, in der um den Business-Cup gespielt wird. Für Freude und Spannung abseits der Hauptspiele ist gesorgt: Das Rahmenprogramm umfasst Catering, Live-Musik, Torwand, Hüpfburg, Trödelmarkt und ein Jugendspiel Borussia Mönchengladbachs gegen die Neusser Stadtauswahl (U12). Weitere Informationen sind online unter www.neussamball.de zu finden, dort ist ebenfalls die Teamanmeldung noch bis Freitag möglich.