Fußball : David Rodriguez wieder bei der HSG

Neuss Ex-Stürmer und Co-Trainer verstärkt das Team um Chefcoach Hamid Derakhshan.

(sit) Eigentlich war er nie ganz weg, doch jetzt ist David Rodriguez auch wieder in offizieller Mission für dem Landesligisten Holzheimer SG tätig. Der Spanier, an der Reuschenberger Straße in Anlehnung an sein Idol Cristiano Ronaldo (CR7) augenzwinkernd „DR7“ genannt, verstärkt das Trainerteam um Chefcoach Hamid Derakhshan, „das er mit seiner fachlichen Expertise und seiner enormen Erfahrung in den Bereichen Spiel(er)analyse und Kaderzusammenstellung unterstützen wird“, erklärte der bei der HSG für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Willi Kollenbroich. Rodriguez, mit den Holzheimern 2018 als Co-Trainer von Guido van Schewick in die Landesliga aufgestiegen, hatte zuletzt aus privaten Gründen eine Pause eingelegt. In seinem letzten Jahr als Aktiver (2016/17) hatte der Stürmer für die Zweitvertretung in der Kreisliga B 24 Tore erzielt.