Fußball : Andreas Gödderz folgt in Delhoven auf Esser

Dormagen In die Vorbereitung steigt der A-Kreisligist am 21. Juli ein.

(sit) Bei den in der Kreisliga A spielenden Fußballern des FC Delhoven tritt der langjährige Co-Trainer Andreas Gödderz (43) die Nachfolge von Chefcoach Markus Esser an. Ihm als Assistent zur Seite steht Daniel Radicevic (42). Neu im Kader sind die Kicker Daniel Errens (TuS Hackenbroich) sowie Niklas Nepp und Tolga Türker aus der eigenen A-Jugend. In die Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 steigt der FC Delhoven am 21. Juli ein.