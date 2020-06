Fußball : Carlos Perez bleibt Trainer in Stürzelberg

Dormagen Als sein Co-Trainer kehrt Ayhan Karadeniz aus Rheidt zurück in den Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss

(sit) Die als Vizemeister der Kreisliga B, Gruppe 1, unmittelbar vor der Rückkehr in die höchste Kreisklasse stehenden Fußballer des SV Rheinwacht Stürzelberg haben in der Trainerfrage Fakten geschaffen: Carlos Perez geht in seine zweite Saison an der Schulstraße, wird dabei unterstützt von Co-Trainer Ayhan Karadeniz, der damit vom B-Ligisten SV Rheidt in den Fußballkreis Grevenbroich/Neuss zurückkehrt. Um die Torleute kümmert sich weiter Holger Schonz. Neuer Trainer der auf dem Sprung in die Kreisliga B stehenden Zweitvertretung ist der zuvor beim FC Zons II (Kreisliga B) und RS Horrem (Kreisliga C) tätige Murat Dogan. Der Stürzelberger tritt die Nachfolge der von Bord gegangenen Guido Keller und Janis Glehn an. „Ob die Jungs in der nächsten Saison wirklich in der Kreisliga B spielen wollen, sollen sie in Absprache mit dem Trainer selber entscheiden“, sagt der 2. Vorsitzende und Sportliche Leiter Bernd Meuter.