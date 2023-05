Bezirksliga Wevelinghoven stellt Trainerduo vor

TSV Bayer Dormagen (11.) – DJK Gnadental (2.). Der Abstiegskampf hat sich auch in Dormagen breitgemacht. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone hat der TSV den Klassenverbleib in der eigenen Hand. Aber nun kommt in der DJK Gnadental der Tabellenzweite nach Dormagen. „Wir haben in jedem Spiel den Anspruch zu gewinnen“, stellt DJK-Coach Sebastian Michalsky klar. Trotz der Außenseiterrolle will sich Bayer nicht verstecken. „Bei uns hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Die Mannschaft hat den Abstiegskampf angenommen und jetzt kämpfen wir um jeden Punkt“, sagt Trainer Marko Niestroj. Noch gibt es jedoch Fragezeichen. So ist der Einsatz der Doppelspitze, bestehend aus Niclas Kuypers und Alexander Hauptmann, unsicher. „Das wären natürlich schmerzhafte Ausfälle, aber wir haben einen großen Kader. Wir haben nur eine Chance, wenn wir geschlossen als Mannschaft auftreten und dafür braucht es alle Spieler nicht nur die zwei Stürmer“, sagt Niestroj.