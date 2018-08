Fußball: BV Weckhoven zieht Mannschaft zurück

Weckhoven Der Verein meldet seine Fußballer erneut vom Spielbetrieb in der Kreisliga B ab.

Dem ehemaligen Bezirksligisten fehlt es schlichtweg am nötigen Personal. „Zum Stichtag am 30. Juni haben sich noch sechs Spieler abgemeldet, mit denen wir fest geplant hatten“, erklärt Abteilungsleiter Dominik Schlüter. „Großartig reagieren konnten wir darauf nicht mehr, waren wir generell doch ohnehin in einer schwierigen Situation, was die Kaderplanung anbelangt. Schon vor den kurzfristigen Abmeldungen standen uns nur 17 Spieler zur Verfügung, um in der Kreisliga eine Saison zu überstehen, brauchst du aber 22, 23 Spieler.“ Der wohl unvermeidliche Schritt ist darum besonders ärgerlich, weil der 1927 gegründete Verein eigentlich auf einem guten Weg schien. Nach dem ersten Rückzug aus der Kreisliga B vor der Spielzeit 2013/14 und anschließender einjähriger Wettbewerbspause hatte sich die neue Vorstandsriege um BV-Kapitän Dominik Schlüter mit viel Herzblut an den Neuaufbau gemacht. Durchaus mit Erfolg: Bereits im ersten Jahr gelang unter Trainer Thomas Maassen der Aufstieg in die zweithöchste Kreisklasse. Dort zählte das Team auf Anhieb zur besseren Gesellschaft, belegte die Plätze 5, 3, 3.