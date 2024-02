Fußball Marcello Trippel steht für Deutschland im Tor

Weil da für Unterricht keine Zeit blieb – an den Trip nach Spanien schloss sich ein zweiwöchiges Schulpraktikum in der Presseabteilung von Borussia Mönchengladbach an –, schrieb er die am Quirinus-Gymnasium angesetzte Deutscharbeit zum Jugendroman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf in 90 Minuten kurzerhand am Mittelmeer. Für diese gar nicht so seltenen Fälle nimmt der DFB stets zwei Pädagogen mit. Denn den verpassten Lehrstoff müssen die angehenden Profis natürlich trotzdem draufhaben. Für Marcello Trippel bislang kein Problem. Die Unterstützung „am Quirinus“ sei „top“, sagt er. Ein Überflieger sei er zwar nicht, fügt er leise an, „es geht immer besser, aber unter den gegebenen Umständen läuft es gut.“