Fußball : Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis lassen ihre Muskeln spielen

Rhein-Kreis Siege für Wevelinghoven, Dormagen, Rommerskirchen, Jüchen und Gnadental, aber Uedesheim und Novesia kommen in Lokalduellen unter die Räder.

Zum Start der Fußball-Bezirksliga reihte sich Höhepunkt an Höhepunkt. Fünf der sieben Kreisvereine konnten dabei drei Punkte einfahren. Lediglich Aufsteiger Novesia und Sorgenkind Uedesheim wurden bereits am ersten Spieltag die Grenzen aufgezeigt.

DJK Novesia – VfL Jüchen/Garzweiler 1:5 (1:3). Am Ende war es der erwartete Klassenunterschied zwischen Titelanwärter Jüchen und Kreisliga-Aufsteiger Novesia. „Der Sieg ist mehr als verdient und hätte durchaus noch höher ausgehen können“, sagte Marcel Winkens, Trainer des VfL. Pascal Moseler (12.), Marcel Pohl (25.) und Metin Türkay (33.) brachten die Gäste früh auf die Siegesstraße. „Wir hatten beim 3:0 alles im Griff, wurden dann aber fahrlässig und schenkten dem Gegner das 1:3“, kritisierte Winkens. Nach Wiederanpfiff verpasste der Aufsteiger nur um ein Haar das 2:3. „Wenn der reingeht, wird das noch einmal ein ganz anderes Spiel“, mahnte Winkens. Doch statt Anschlusstreffer Novesia schnürrte Pascal Moseler in der 87. und 90. Minute den ersten Dreierpack der jungen Saison.

BV Wevelinghoven – SV Uedesheim 5:1 (1:0). Im ersten Bezirksligaauftritt nach über 16 Jahren brannte der BV Wevelinghoven gegen Uedesheim ein Feuerwerk ab. Nach einer an Höhepunkten armen ersten Hälfte, in der Alexander Kring nach einer guten halben Stunde die Gastgeber in Führung brachte, entpuppte sich die zweite Halbzeit als echter Wachmacher. Binnen zehn Minuten zappelte der Ball gleich drei Mal im Netz. El Ouamari glich zunächst für die Uedesheimer aus (47.), ehe Simon Becker (50.) und Jan Sönke (54.) das Spiel für den BV wieder in die richtigen Bahnen lenkten. „Nach der Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch“, sagte ein überglücklicker BV-Coach Tim Bernrath. Uedesheim hingegen enttäuschte und schwächte sich durch die Gelb-Rote Karte von Pawel Kramer obendrein. Dominik Peik (71.) und Jonas Küchler (86.) rundeten das gelungene Comeback ab.