Fußball : DJK Gnadental baut in Bilk nach der Pause ab

DJK Gnadental baut in Bilk nach der Pause ab

Neuss Team von Trainer Stefan Pennarz schenkt Führung her.

(hynr) Gnadentals Trainer Stefan Pennarz beobachtete zwei unterschiedliche Hälften seines Teams beim 1:3 in der Bezirksliga gegen die DJK Sparta Bilk. „Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert und schenken die Führung dann weg“, haderte Pennarz. Die Führung von Markus Rychlik (14.) schenkten die Neusser kurz vor der Halbzeit her. Der Bilker Doppelschlag kurz vor der Pause, glich einem K.o. für die Neusser. „In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht an die Leistung des ersten Durchgangs anknüpfen. Wir haben heute verdient verloren“, bilanzierte Pennarz.