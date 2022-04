Fußball : Jüchen/Garzweiler bleibt oben dran

Traf für Jüchen beim 4:0-Sieg in Dormagen: Tim Heubach. Foto: VfL

Rhein-Kreis Im Abstiegskampf der Bezirksliga wird es für die DJK Novesia und den SV Uedesheim langsam eng. Topspiel in Gnadental fällt wegen Corona aus.

Während der VfL Jüchen/Garzweiler sich in der Bezirksliga den nächsten Sieg holte und an Spitzenreiter Büderich dranbleibt, wird die Situation für die Novesia immer auswegloser und auch Uedesheim kämpft gegen den Abstieg. Nicht gespielt wird am Montag in Gnadental. Beim Spitzenreiter FC Büderich meldete Trainer Denis Hauswald am Freitag fünf Coronafälle. Damit muss für das Spitzenspiel ein anderer Termin gefunden werden. Das findet DJK-Vorsitzender Johannes Schneider ausgesprochen schade, „auch wenn es ja leider eh nicht mehr das ganz große Topspiel ist.“ Interessant ist die Partie allerdings noch für die verstärkt an einem Ausrutscher der Büdericher interessierten VfL-Kicker.

TSV Bayer Dormagen – VfL Jüchen/Garzweiler 0:4 (0:3). Die Jüchener siegten klar in Dormagen und verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter Büderich auf einen Zähler. Die Dormagener bleiben auf Platz sieben, acht Punkte vor den Abstiegsplätzen. „Es hätte auch 9:2 ausgehen können“, sagte Jüchens Coach Marcel Winkens. „Wir haben einige hochkarätige Chancen ausgelassen, das war aber auch das einzige Manko.“ Trotz verpasster Chancen landete der Ball viermal im Netz: Fatlum Ahmeti traf gleich dreimal (5., 12., 54. Minute), Tim Heubach erzielte das 3:0 (25.). „Wir waren ab Minute eins konzertiert und haben das super gemacht“, so Winkens.

Lohausener SV – SG Rommerskirchen/Gilbach. Die Rommerskirchener konnten vergangene Woche den ersten Sieg der Rückrunde einfahren – gegen Lohausen soll am besten direkt nachgelegt werden. Der LSV steht aktuell auf Rang vier, die Rommerskirchener haben als Neunter sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

SV Hösel – SV Uedesheim. Für die Uedesheimer geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Der SV Hösel konnte seine vergangenen zwei Partien für sich entscheiden und ist bis auf einen Zähler an die Uedesheimer herangerückt, die aktuell auf dem zwölften Platz stehen. „Wir wollen den Gegner auf Abstand halten und das Spiel auf jeden Fall gewinnen“, sagt Co-Trainer Timm Oppermann. „Es ist ein wichtiges und richtungweisendes Spiel, dementsprechend erwarten wir ein kämpferisches Duell.“ Personell sieht es bei den Uedesheimern nicht so rosig aus: „Wir haben eine ganze Mannschaft Verletzte“, so Oppermann. „Aber 13 Mann werden wir zusammenkriegen.“

TV Kalkum-Wittlaer – BV Wevelinghoven. Schützenhilfe gegen den Abstieg könnten die Uedesheimer vom BV Wevelinghoven bekommen. Der BV ist beim TV Kalkum-Wittlaer zu Gast, der aktuell punktgleich mit den Uedesheimern auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht. Die Wevelinghovener sind momentan Sechster, acht Zähler vor der roten Zone. Allerdings gingen die vergangenen zwei Partien jeweils gegen einen Abstiegskandidaten verloren.