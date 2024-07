Fußball-Bezirksliga TSV Bayer Dormagen hat aus seinen Fehlern gelernt

DJK Gnadental (7.) – TSV Eller (2.). Die DJK Gnadental hat in dieser Woche ein strammes Programm vor der Brust: Am Donnerstagabend unterlagen die Neusser im Niederrheinpokal TuRU Düsseldorf mit 1:4 (0:2). Trotz einer dominanten Vorstellung fiel das Ergebnis deutlich zu Gunsten des Landesligisten aus. „Wir hätten deutlich mehr Tore schießen müssen, die Chancen waren da. Die Gegentore haben wir zu leicht kassiert. In der Verteidigung müssen wir darum gegen Eller noch was drauflegen“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet Michalsky aber einen ganz anderen Gegner als beim Pokal-Aus. „Eller ist offensiver ausgerichtet. Unsere Punkteausbeute ist bisher zu gering, deswegen stehen wir auch gegen eine Spitzenmannschaft wie Eller unter Zugzwang“, so Michalsky.