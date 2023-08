Fußball-Bezirksliga TSV Bayer Dormagen verschenkt sicheren Dreier

VdS Nievenheim – SG Benrath/Hassels 3:4 (1:2). Nach dem Auftaktsieg gegen Vizemeister Gnadental machte der Aufsteiger aus Düsseldorf gleich wieder auf sich aufmerksam. Auch gegen Nievenheim kam die SG durch die Treffer von Benjamin Prah (20.) und Tobias-Jürgen Böhm (20.) gut in die Partie. Noch vor der Halbzeit konnte Kevin Scholz (34.) verkürzen, unmittelbar vor der Pause schwächte sich der VdS jedoch selbst. In der 41. Minute sah Jan Rakow (45.) die Rote Karte. „Er hat sich vor der Mannschaft entschuldigt, der Schiedsrichter hat Jans Kommentar ihm gegenüber regelkonform eingeordnet“, erklärte VdS-Coach Daniel Köthe. Auch nach Wiederanpfiff fand Benrath den besseren Start. Adin Civa (53.) erhöhte auf 3:1, das 4:1 verhinderte Torwart Jan Prier nur fünf Minuten später mit einer Elfmeterparade. Statt des nächsten Rückschlags brachte Kevin Scholz (76.) sein Team nochmal heran. Zakaria Bouchakai (81.) stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Nachspielzeit bewies der VdS Moral: Nils Mäker (90.+1) erzielte vom Punkt den Endstand. Köthe: „Bei der Hitze sind 45 Minuten in Unterzahl besonders hart, trotzdem hat meine Mannschaft heute eine tolle Mentalität an den Tag gelegt. Wir wissen diese Niederlage einzuordnen. Ich bin mir sicher, dass wir mit elf Mann nicht als Verlierer vom Platz gegangen wären.“