Fußball: „Endspiel“ für Grevenbroich gegen Kaarst

Rhein-Kreis Der TuS ist im heimischen Schlossstadion zum Siegen verdammt.

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga einige richtungweisende Spiele an. In Grevenbroich steigt das Abstiegs-Endspiel zwischen dem TuS und der SG Kaarst. Im dichten Tabellenmittelfeld wollen Uedesheim und Delhoven einen Sprung nach vorne machen, während Gnadental ebenfalls ein Tabellenkeller-Duell erwartet. Dormagen hingegen kann ganz befreit beim Liga-Primus aufspielen.