Fußball-Bezirksliga Schiedsrichter bricht Spiel in Rommerskirchen ab

SG Rommerskirchen/Gilbach – Lohausener SV (Spielabbruch). Für die SG Rommerskirchen/Gilbach geht es in jedem Spiel um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Aber Lohausen ging durch Treffer von Michael Behlau (11.) und Lukas Kleine-Bley (47.) zweimal in Führung. Kevin Zorn traf zum 1:1-Ausgleich (36.). In der 60. Minute unterbrach der Unparteische Ömer Iscan jedoch die Partie. „Es gab von der Tribüne rassistische Kommentare gegenüber dem Schiedsrichter, woraufhin er das Spiel unterbrach und die drei Schuldigen, die ich hier vorher noch nie gesehen hatte, von uns der Anlage verwiesen wurden“, erklärte SG-Coach Frank Lambertz. Iscan pfiff das Match wieder an und nur kurz darauf markierte Franceso Sidero das 2:2 (62.) für die Gastgeber. Dann jedoch entschied sich der Schiedsrichter noch einmal um und brach das Spiel komplett ab. Lambertz: „Ich hatte in der Phase vor der Unterbrechung, den Eindruck, dass wir hier als Sieger rausgehen, deswegen ist der Abbruch jetzt natürlich sehr ärgerlich.“