Fußball-Bezirksliga VdS Nievenheim scheitert mal wieder an sich selbst

SG Rommerskirchen/Gilbach – DJK Gnadental 0:4 (0:2). Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge endete die Misserfolgsserie des Tabellendritten. In den Anfangsminuten sorgte der Tabellenletzte „Roki“ für Torgefahr. „Wir haben heute wieder einige hundertprozentige Chancen liegen gelassen, davon gleich zwei Stück in den Anfangsminuten“, berichtete SG-Trainer Frank Lambertz. Die Gäste wussten ihre Abschlüsse besser zu verwerten. Vojno Jesic (32.) erzielte das 100. Saisontor der DJK, Tarik Mavili (39.) erhöhte auf 2:0. Im zweiten Durchgang blieb die DJK effizient und erhöhte durch Doppelpacker Jesic (69.) und Toptorjäger Oliver Wargalla (75.) auf 4:0. „Wir hatten in dieser Woche mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen, weshalb ich wusste, dass es heute schwer wird. Es war sicher kein glanzvoller Auftritt, aber das war bei diesem schwierigen Auswärtsspiel nicht anders zu erwarten“, sagte DJK-Coach Michalsky, der die Leistung seines Torhüters Nico Bayer hervorhob.