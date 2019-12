Fußball : Kein Sieger im Duell um die Herbstmeisterschaft

Rhein-Kreis Bezirksliga: Bayer verspielt 2:0-Führung, Uedesheim schlägt Kaarst.

SC Teutonia Kleinenbroich – VfL Jüchen/Garzweiler 1:1 (0:0). Bereits am Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen der beiden „Giganten“ in der Gruppe drei. Das Topspiel hielt dabei sogar, was es versprach. „Das Spiel hatte den Namen Spitzenspiel verdient“, waren sich Norbert Müller, Trainer der Teutonia Kleinenbroich, und VfL-Coach Marcel Winkens einig. Beide Tore fielen erst nach der Pause. Nach einem Foul im Strafraum an Pascal Moseler verwandelte Michael Kersten den fälligen Strafstoß zum verdienten 1:0 in der 48. Minute. Eine Viertelstunde später waren es dann die Gastgeber, die jubeln durften. Torjäger Dominik Klouth sprang nach einem Freistoß am höchsten und markierte den Ausgleichstreffer per Kopf. In der Folge drängte überwiegend Jüchen auf den Sieg, doch beide Abwehrreihen ließen nichts mehr zu. „Jüchen hatte vielleicht etwas mehr Spielanteile, aber das ist ein gerechtes Ergebnis“, empfand Müller. Marcel Winkens konnte sich mit dem Punkt nicht ganz anfreunden. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir sind heute auf einen destruktiven Gegner getroffen, der mehr auf Torabsicherung als auf Offensivfußball gesetzt hat“, sagte Winkens. Durch das Unentschieden beenden die beiden Teams die Hinrunde auf Rang zwei und drei.