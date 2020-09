Fußball : VfL Jüchen/Garzweiler hat keine Zeit zum Durchatmen

Rhein-Kreis In der Bezirksliga geht es Schlag auf Schlag. Auch Dormagen und Rommerskirchen machen Druck. Entspannung dagegen in Gnadental – die DJK hat spielfrei.

Am dritten Spieltag gibt es in der Bezirksliga erstmalig kein Kreisduell. Die DJK Gnadental hat spielfrei.



Keine Zeit zum Durchatmen Eine Woche nach der Niederlage im Gipfel gegen Bilk muss der VfL Jüchen/Garzweiler gegen den nächsten Topfavoriten ran. „Der FC Büderich ist für mich noch ein Tick stärker als Bilk“, sagt Trainer Marcel Winkens sogar. Vor der Saison standen die Büdericher bei nahezu allen Trainer ganz oben auf dem Zettel. Daran hat für Winkens auch die 0:5-Auftaktniederlage gegen Bilk nichts geändert. „Ich war schon überrascht. Aber wahrscheinlich ereilte sie dasselbe Schicksal wie uns: Wir machten das Spiel und Bilk nutzte seine Chancen. Die waren in beiden Spielen einfach abgezockter.“ Am Sonntag dürfte es darum zur Sache gehen. Winkens: „Beide Mannschaften sind schon ein wenig unter Druck.“ Darum fordert er: „Wir müssen langsam die Qualität, die wir haben, in den entscheidenden Momenten auf den Platz bringen.“