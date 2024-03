Fußball-Bezirksliga Gnadental feiert in Nievenheim neunten Sieg in Folge

VdS Nievenheim – DJK Gnadental 0:3 (0:0). Gnadental ist die aktuell beste Mannschaft der Liga. Am vergangenen Sonntag holte die DJK mit dem 6:1 im Topspiel den TSV Eller von der Tabellenspitze. Gegen Nievenheim machten die Gnadentaler den neunten Ligasieg in Folge perfekt. Aber der Tabellendreizehnte lange mit. Die erste Hälfte blieb noch torlos. „Wir haben in der ersten Hälfte diszipliniert verteidigt. Mit etwas Glück konnten wir mit einem für uns gutem Ergebnis in die Pause gehen“, sagte VdS-Coach Thomas Bahr. Im zweiten Durchgang hielt die Nievenheimer Defensive dann nicht mehr. Leon Borowski (58.) brachte die Gäste die Führung. Die stärkste Offensive der Liga legte noch zwei Treffer obendrauf. Erst erhöhte Marco Czempik (70.), ehe Andrej Hildenberg das entscheidende 3:0 erzielte. „Für Andrej freut es mich besonders. Nach seiner Verletzung kam er jetzt zwei Mal rein und traf in beiden Spielen. Er ist als Spieler-Co-Trainer sehr wichtig für die Mannschaft“, so DJK-Coach Sebastian Michalsky.