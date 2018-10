Fußball-Bezirksliga: Dormagen schlägt Unterrath

Fußball : TSV ist zurück in der Erfolgsspur

Auch der volle Einsatz von Spielertrainer Mehmet Yilmaz (l.) reichte der DJK Gnadental in Büderich nicht.

Rhein-Kreis Fußball-Bezirksliga: Kleinenbroich bleibt der Favoritenschreck in Gruppe drei.

Erfolgserlebnisse bleiben weiterhin Mangelware für die Neusser Vereine in Gruppe 1. Delhoven und Uedesheim kassieren vier Gegentore bei ihren Auswärtspleiten.

TSV Bayer Dormagen – SG Unterrath 3:1 (2:0). Durch einen Heimerfolg hält der TSV den Anschluss zu den Topteams der Liga. Dabei waren die Vorzeichen der Partie nicht unbedingt positiv. „Personell war das eine ganz schwierige Nummer“, kommentierte Bayer-Coach Frank Lambertz seine aus der Not geborene Aufstellung. Oliver Gammon (21.) und Bek Osaj (37.) stellten für die Gastgeber bereits vor der Halbzeit die Zeichen auf Sieg. Abwehrspieler Bastian Feldmann konterte den Anschlusstreffer der Unterrather mit dem Tor zum 3:1-Endstand (64.). „Darauf können wir aufbauen. Jetzt heißt es weiterpunkten, wir wollen uns oben festsetzen“, so Lambertz.

Schwarz-Weiss Düsseldorf – FC Delhoven 4:0 (2:0). Die erste deutliche Niederlage der Saison setzte es für Delhoven. Galt der FC bei nur einer Niederlage bis hierhin als schwer zu schlagen, machte es das Team von Dennis Kessel dem Gegner aus Düsseldorf beim 0:4 viel zu leicht „Das war unser erstes richtig schwaches Spiel. Wir haben 30 Minuten mitgehalten, danach war der Gegner zu stark“, so Kessel, der die Partie aber einordnen wollte. „Wir wissen, dass wir nur um den Klassenerhalt spielen. Solche Spiele passieren. Nächste Woche geht es gegen Büderich weiter.“

FC Büderich 02 – DJK Gnadental 2:0 (2:0). Mit einer erneuten Niederlage fällt die DJK zurück auf den letzten Tabellenplatz. Schon in der 2. Spielminute ging das Team von Mehmet Yilmaz in Rückstand und sollte sich nicht mehr davon erholen. Der bereits zum 1:0 erfolgreiche Yannick Platte schnürte einen Doppelpack und traf frühzeitig zum Endstand (26.). In der zweiten Hälfte blieb Gnadental im Abschluss viel zu harmlos, um den Gastgebern nur im Ansatz gefährlich zu werden.

Lohausener SV – SV Uedesheim 4:2 (1:1). Durch die überraschende Niederlage beim Tabellenletzten rücken die Abstiegsränge für Uedesheim immer näher. „Das ist am Ende nicht mal unverdient. Wir gehen zwei Mal in Führung und der Gegner hat nur Körperliches entgegenzusetzen, aber das hat heute gereicht“, fasste SV-Trainer Ingmar Putz die Begegnung seiner Mannschaft ernüchtert zusammen. Malte Hauenstein (23.) und Leon Borkowski (51.) erzielten die Uedesheimer Tore zum 1:0 und 2:1, doch am Ende hatten die Gastgeber aus Lohausen den längeren Atem und entschieden die Partie durch Treffer in der 88. und 90. Minute mit 4:2 für sich.