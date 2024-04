Fußball-Bezirksliga Dormagen gewinnt Abstiegsderby gegen Rommerskirchen

SVG Weißenberg – Rather SV 0:1 (0:1). Die SVG Weißenberg ließ gegen die abstiegsgefährdeten Rather wichtige Punkte liegen. Onurcan Baysal (11.) erzielte früh im Spiel das einzige Tor. „Wir haben eine schwache Partie gezeigt. Wir hatten nicht die richtige Einstellung und haben zudem unsere Chancen nicht genutzt“, bemerkte Weißenbergs Trainer Dirk Schneider unzufrieden. Durch die Niederlage rutschte der Aufsteiger auf den zehnten Tabellenplatz ab. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt zwar noch satte sieben Punkte, dennoch will Schneider den Abstiegskampf nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Die Niederlage hat uns nicht gutgetan, wir sind noch nicht gerettet. Wir müssen wieder Punkte holen.“