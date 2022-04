Fußball : DJK Gnadental will Spitzenreiter FC Büderich ärgern

Gnadental Im Hinspiel trotzten die Schützlinge von Trainer Stefan Pennarz dem Tabellenführer ein 1:1-Unentschieden ab. Das ist auch im Nachhholspiel das Ziel der Neusser.

Die meisten Teams können sich am Wochenende ausruhen. Nicht so die Gnadentaler Bezirksliga-Fußballer, auf die kommt ein hartes Stück Arbeit zu. Der immer noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Büderich ist am Sonntag ab 15 Uhr zu Gast bei der DJK – das Duell war wegen mehrerer Coronafälle in der Büdericher Mannschaft verschoben worden. Nur drei Unentschieden musste der FC in den 21 Saisonspielen bisher hinnehmen, alle anderen Partien entschieden die Büdericher souverän für sich. Einen Punkt konnten die Gnadentaler beim 1:1 im Hinspiel allerdings aus Büderich mitnehmen. „Das war eine unserer schwächsten Partien, das wollen wir am Sonntag gerne wieder gutmachen“, sagt Büderichs Coach Denis Hauswald. Seine Mannschaft ist zwar der klare Favorit, auf die leichte Schulter nimmt er das Duell jedoch nicht: „Gnadental hat viel individuelle Qualität in seinem Kader und steht zurecht auf Platz drei. Jeder, der da gewinnen will, muss sich strecken – auch wir. Aber nichtsdestotrotz ist der Sieg das Ziel, wir wollen unseren Vorsprung wieder auf vier Punkte ausbauen.“ Für die Gnadentaler hingegen ist das Hinspiel-Ergebnis das Ziel: „Wir werden alles geben, um Büderich zu ärgern und mindestens wieder einen Punkt zu holen“, sagt DJK-Trainer Stefan Pennarz und fordert: „Wir müssen jeden Zweikampf annehmen und jeden Weg gehen, nur dann haben wir eine Chance. Seine Mannschaft ist nicht optimal in die Rückrunde gestartet: Bisher folgte auf jeden Sieg postwendend eine Niederlage. Ein paar Ausfälle haben beide Mannschaften zu beklagen, sowohl verletzungs- als auch urlaubsbedingt. „Ich hoffe auf ein gutes und spannendes Spiel, bestimmt kommen auch einige Zuschauer an dem spielfreien Tag“, sagt Pennarz. „Viele werden uns die Daumen drücken.“ Allen voran die Jüchener – die stehen nämlich an zweiter Position, aktuell nur einen Punkt hinter Büderich.