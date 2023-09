Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental trifft im Topspiel auf Sparta Bilk

FC Kosova (2.) – SVG Weißenberg (13.). Nach der 2:6-Niederlage gegen Sparta Bilk (5.) erwartet die SVG Weißenberg der nächste Topgegner (Sonntag, 15 Uhr). „Kosova ist ein brutal starker Gegner, die haben eine andere Kragenweite als wir“, sagt SVG-Coach Dirk Schneider. Doch konnte sein Team in dieser Saison auch schon gegen eine Topmannschaft punkten. Am Schützenfestwochenende trennten sich Weißenberg und die DJK Gnadental 2:2. „Wir wollen unsere Gegner immer ärgern. Wir müssen für uns ein gutes Spiel machen“, sagt Schneider. Bei den zwei dominanten Aufstiegen in Folge, war die SVG stets überlegen und defensiv wenig gefordert. Das Blatt hat sich in der Bezirksliga jedoch gewendet, so dass nun die Defensivarbeit im Training oberste Priorität genießt. „Das ist ein Prozess, der Zeit braucht“, erklärt Schneider.