Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental steht im Topspiel unter Zugzwang

DJK Gnadental (5.) – FC Kosova (2.). Nur selten geht die DJK Gnadental als Außenseiter in eine Partie. Der amtierende Vizemeister unterlag am vergangenen Wochenende aber Sparta Bilk mit 1:4 und nun wartet der nächste Topgegner. „Das Spiel gegen Bilk war sicherlich ein Dämpfer, da wir hier nicht als Verlierer hätten vom Platz gehen müssen. Uns hat die Konsequenz vor dem Tor gefehlt“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky. Konsequenz vor dem Tor ist eine der vielen Stärken, die Stürmer Derman Disbudak besitzt. Der Stürmer kam in der vergangenen Saison trotz einer Verletzung in 17 Einsätzen auf 19 Tore und 13 Vorlagen für DJK Gnadental. Seit dem Sommer läuft er jedoch für den Ligakonkurrenten FC Kosova auf. Michalsky: „Es besteht weiterhin ein regelmäßiger Kontakt zu Derman, wir freuen uns, ihn am Sonntag wiederzusehen, jedoch haben wir den Kontakt für diese Woche auf Eis gelegt. Er ist ein großartiger Spieler, davon hat der FC Kosova aber einige.“ Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist groß, Angst hat das Team von Sebastian Michalsky jedoch nicht. „Wir wollen gewinnen, keiner ist unbesiegbar. Wir wissen, dass wir in Falle einer Niederlage die Meisterschaft erstmal aus den Augen verlieren.“