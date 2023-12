Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental siegt spät in Ratingen

Germania Ratingen II - DJK Gnadental 2:3 (1:1). „Souverän war das nicht, aber wenn einem kurz vor der Winterpause langsam die Puste ausgeht, zählt das Ergebnis. Und mit den drei Punkten sind wir zufrieden“, sagte DJK-Spielertrainer Sebastian Michalsky. Nach einem frühen Gegentreffer glich Vojno Jesic nach einem Foulspiel im Strafraum vom Punkt kurz vor der Pause aus. Oliver Wargalla brachte die DJK drei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung, diese hielt jedoch nicht lange, denn für Ratingen glich Onurcan Baysal mit seinem zweiten Treffer aus. In der 80. Minute musste Necirwan Mohammed nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig vom Platz, aber eine Gelb-Rote Karte für die Gastgeber hob die Unterzahl kurz darauf wieder auf. In der 86. Minute sorgte Wargalla dann für den Siegtreffer – bereits sein 20. Saisontor. In der Nachspielzeit sah Michalsky noch die Rote Karte nach grobem Foulspiel, den Sieg gefährdete das aber nicht mehr.