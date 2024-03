Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental ist jetzt schon Tabellenzweiter

TuS Buchholz – DJK Gnadental 1:6 (0:1). Der Favorit aus Gnadental tat sich, so Trainer Sebastian Michalsky, lange schwer, dennoch konnte er in der 24. Minute den Führungstreffer von Oliver Wargalla bejubeln. Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Die Gäste kamen gut aus der Kabine und erhöhten durch Tarik Mavili (50.) auf 2:0. Felix van Berk (53.) gelang jedoch der schnelle Anschlusstreffer. Nur zehn Minuten später schwächte sich der TuS jedoch selbst. Tim Halver (64.) sah „Gelb-Rot“. In Überzahl drehte die DJK nochmal auf: Maurice Girke (69.), Doppelpacker Vojno Jesic (70., 75.) und Tarik Mavilis zweiter Treffer (73.) sorgten innerhalb von sechs Minuten für die Entscheidung. „Buchholz hat im ersten Durchgang eng gestanden und uns vor Probleme gestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir direkt nachgelegt und unsere Führung verdient ausgebaut. Ich bin sehr zufrieden“, resümierte Michalsky.