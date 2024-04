Fußball-Bezirksliga 10:0 – DJK Gnadental feiert Schützenfest in Rath

Rather SV – DJK Gnadental 0:10 (0:5). Die DJK Gnadental feiert einen Kantersieg und schenkt Kellerkind Rather SV gleich zehn Tore ein. Oliver Wargalla (4., 50.,55., 89.), Marco Czempik (8., 17.), Maurice Girke (20.), Marvin Meirich (37.) und Maik Ferber (68. ,81.) waren die Torschützen beim Schützenfest in Düsseldorf-Rath. Damit bleibt Gnadental in Schlagdistanz zum Spitzenduo Kosova und Eller, die gleichzeitig knappe Siege einfahren konnten.