Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental dreht das Spitzenspiel gegen Eller

VdS Nievenheim – SVG Weißenberg 0:6 (0:0). Nach zwei Aufstiegen in Folge konnte die SVG Weißenberg am vierten Spieltag den ersten Bezirksligasieg seit fast dreißig Jahren einfahren. In den ersten 45 Minuten blieb es beim 0:0, nach dem Wiederanpfiff drehte Weißenberg richtig auf. Muhammed Baspinar (47.) sorgte schnell für das 1:0. Dennis Brune (59., 62.) erhöhte mit seinem Doppelpack auf 3:0, ehe Nievenheims Andre Becker (74.) die Rote Karte sah. In Überzahl gaben die Hausherren weiter Gas: Baspinar (76.) traf erneut, Tom Reintges (81.) und Paul Winkelmann (85.) besiegelten den 6:0-Kantersieg des Liganeulings. Jedoch beendete auch Weißenberg das Spiel mit nur zehn Mann. Sadi Abu Hamoud (81.) sah unmittelbar vor dem 5:0 die Gelb-Rote Karte. „Wir waren im ersten Durchgang schon etwas überlegen, waren aber vorne nicht gefährlich genug. Im zweiten Durchgang ist der Knoten dann geplatzt. So einen Debütsieg in der Bezirksliga wird die gesamte Mannschaft nie vergessen“, erzählte SVG-Trainer Dirk Schneider.