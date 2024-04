Fußball-Bezirksliga DJK Gnadental braucht ganz dringend eine Trendwende

Für die DJK Gnadental geht es am anderen Ende der Tabelle noch um den Aufstieg. Nach den beiden Niederlagen gegen Sparta Bilk (6:1) und gegen den Tabellenführer FC Kosova (5:3) beträgt der Abstand auf das Spitzenduo bereits fünf Punkte. Am Ostermontag musste die DJK im Kreispokalfinale gegen den VfL Jüchen/Garzweiler (3:6) die dritte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen. „Wir müssen erst wieder beweisen, dass wir noch gewinnen können, da ist es egal, wer der Gegner ist. In den letzten drei Spielen haben wir 17 Gegentore kassiert, das sind keine Zahlen eines Aufsteigers“, sagt Coach Sebastian Michalsky. In der Anfangsphase des Kreispokalfinals stellte der schnelle Alexander Hahn die Gnadentaler Hintermannschaft vor große Schwierigkeiten, weshalb Michalsky gegen „Roki“ eine bessere Konterabsicherung von seiner Mannschaft sehen will. Michalsky: „Ich erwarte, dass Rommerskirchen uns das Spiel machen lässt und auf Umschaltmomente setzten wird. Besonders über linke Offensivseite ist die SG stark im Tempospiel, zudem fehlen uns aktuell die nominellen Außenverteidiger.“