Fußball-Bezirksliga Lokalderby im Abstiegskampf der Bezirksliga

SVG Weißenberg (8.) – Rather SV (17.). Der Aufsteiger aus Weißenberg ist als Tabellenachter noch nicht gerettet, weiß auch Trainer Dirk Schneider. Sein Team hat acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und will gegen den Landesliga-Absteiger einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Das Spiel wird nicht einfach. Für Rath geht es um sehr viel. Wir werden unseren Gegner trotz der Tabellensituation nicht unterschätzen“, versichert Schneider. Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg braucht Weißenberg wieder Punkte, obwohl die Leistung auch in den vergangenen Wochen oft stimmte. „Wir haben gegen den Tabellenführer Unentschieden gespielt und gegen Platz zwei unglücklich verloren. Davon können wir uns aber nichts kaufen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um möglichst schnell den Klassenerhalt zu festigen“, sagt Schneider. Das Mittelfeld ist so eng, dass die SVG bei einer Niederlage bis auf Platz zwölf abrutschen könnte.