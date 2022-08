Fußball : BV Wevelinghoven mit Kantersieg

Rhein-Kreis Die Fußball-Bezirksliga geht in den zweiten Spieltag. Niederlage für Bayer Dormagen gegen Lohausener SV in einer vorgezogenen Partie.

Die DJK Gnadental startete mit einem dicken Ausrufezeichen in die neue Saison. Nun wollen die Neusser an den 7:1-Erfolg gegen Absteiger SW Düsseldorf anknüpfen. Neuzugang Samir Derris konnte bei seinem Debüt mit einem Viererpack voll und ganz überzeugen, daher erhielt er für das Spiel gegen Gerresheim eine Startplatzgarantie. Gnadental geht auch gegen den TuS als klarer Favoritn ins Spiel. Der neue Trainer Sebastian Michalsky möchte sich nicht auf dem Match gegen Schwarz-Weiß ausruhen und verlangt auch am zweiten Spieltag eine engagierte Leistung seiner Mannschaft. Zudem wird der Coach entlastet, am ersten Spieltag musste er sich aufgrund von Personalnot selbst in den Kader schreiben. Nun kommen jedoch einige Spieler aus Sperren und Verletzungen zurück.